Netflix lanza tráiler del documental de Puff Daddy: ¿quién es Sean Combs?

El nuevo tráiler de Netflix sobre Puff Daddy desata la pregunta: "¿Quién es el verdadero Sean Combs?

Netflix lanzó un nuevo tráiler del documental sobre Puff Daddy que cuestiona "¿Quién es el verdadero Sean Combs?", a un día de su estreno. La serie, producida por 50 Cent, revive dudas sobre el rapero sentenciado y su defensa previa a la detención.

¿Qué revela el nuevo tráiler?

Bajo la dirección ejecutiva de 50 Cent, la nueva serie documental sobre Puff Daddy lleva a preguntarse "¿Quién es el verdadero Sean Combs?" asegurando que días antes de su detención él ya planeaba la defensa a sus delitos.

El 1 de diciembre, Netflix compartió el segundo tráiler del documental de Puff Daddy que tiene como director ejecutivo a 50 Cent y que hace cuestionarse sobre el rapero que ya fue sentenciado. A días de que se diera a conocer la ´buena causa´ que tuvo en prisión donando parte de los alimentos por el Día de Acción de Gracias, su documental plantea otra perspectiva.

¿Cómo está estructurado el documental?

El segundo tráiler del documental cuestiona "¿Quién es el verdadero Sean Combs?" recordando las veces que Puff Daddy se cambió de nombre. Asimismo, muestra que seis días antes de que el rapero fuera detenido, este ya se encontraba planeando su defensa contra los crímenes que sabía había cometido.

Además se adelanta la narración que llevará la serie documental en Netflix, donde hablarán de los terribles crímenes que Puff Daddy cometió y que lo tienen hoy en la prisión Fort Dix en Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena y cuántos episodios tendrá?

El documental de Puff Daddy en Netflix que también puede ser llamada docuserie, estará divida de la siguiente forma. Consta de cuatro episodios, de nombre aún desconocido, que plantearán el ascenso y descenso de Sean Combs. Se cree que cada uno de los episodios en el documental de Puff Daddy tendrán una duración de una hora iniciando el 2 de diciembre como fecha de estreno.