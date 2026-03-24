Camilo anuncia concierto en la Arena CDMX: todo lo que debes saber

El fenómeno del pop latino está de regreso. Camilo volverá a conquistar a sus fans mexicanos con un esperado concierto en la Ciudad de México como parte de su nueva gira mundial, prometiendo una noche llena de emociones, romanticismo y éxitos inolvidables.

Una cita imperdible en la capital

El cantante colombiano se presentará el próximo 28 de agosto de 2026 en la Arena CDMX, uno de los recintos más importantes del país. Este show marcará el inicio de su recorrido por México dentro del Worldwide Tour 2026.

La expectativa es alta, ya que el artista ha logrado consolidarse como uno de los favoritos del público latino gracias a canciones como Vida de rico, Tutu y Índigo.

Boletos: precios estimados y preventa

Aunque los precios oficiales aún no han sido revelados, se estima que los boletos podrían oscilar entre 691 y 5,500 pesos, tomando como referencia conciertos anteriores del cantante en la capital.

La venta se realizará a través de plataformas digitales, mientras que la preventa estará disponible para clientes de Banco Azteca, lo que dará acceso anticipado a los fans más rápidos.

Eso sí, las fechas exactas de preventa y venta general todavía no han sido confirmadas, por lo que se recomienda estar atentos a los anuncios oficiales.

Más que un concierto: una gira internacional

El show en la CDMX no será un evento aislado. Forma parte de una gira global que llevará a Camilo por México, Estados Unidos y Europa, consolidando su presencia internacional.

Además de la capital, el artista visitará ciudades como:

Querétaro

León

Monterrey

Guadalajara

Puebla

Hermosillo

entre muchas otras, sumando una extensa lista de presentaciones en el país.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Un concierto de Camilo no es solo música: es una experiencia emocional. Su estilo cercano, letras honestas y conexión con el público convierten cada show en un momento íntimo, incluso en escenarios masivos.

Si eres parte de "La Tribu", este evento apunta a ser uno de los más importantes del año en la CDMX.