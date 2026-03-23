VIDEO: Disney revela el primer tráiler de Moana live action con Dwayne Johnson como Maui

La compañía Disney presentó este 23 de marzo de 2026 el primer tráiler de la versión live action de Moana, generando expectativa entre los seguidores de la historia.

El adelanto, con una duración superior a los dos minutos, ofrece un primer vistazo a la adaptación en acción real, destacando escenarios visualmente impactantes, elementos musicales reconocibles y una narrativa que busca respetar el espíritu de la cinta original.

¿Qué personajes aparecen en el tráiler?

Uno de los aspectos más llamativos del avance es la aparición de Dwayne Johnson en el papel de Maui, personaje clave dentro de la historia. Su participación confirma el regreso de figuras conocidas en esta nueva versión.

El tráiler también deja ver a Moana iniciando su travesía más allá del arrecife, retomando la premisa central del relato original: el viaje para salvar a su pueblo. No obstante, la producción apunta a una escala más ambiciosa en lo visual y a un enfoque cinematográfico distinto.

¿Qué esperar de la adaptación de Moana?

Con este primer vistazo, Disney refuerza su apuesta por llevar a formato live action una de sus películas más populares de los últimos años, manteniendo los elementos que la convirtieron en un éxito entre el público.