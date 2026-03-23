Alan Ritchson protagoniza altercado físico con vecino en su hogar

El actor Alan Ritchson, conocido por su papel como protagonista en la serie Reacher, se encuentra en el centro de la polémica tras verse involucrado en un altercado físico con un vecino... y lo más impactante: todo ocurrió frente a sus propios hijos.

Un conflicto que escaló rápidamente

De acuerdo con reportes recientes, el incidente comenzó como una molestia vecinal aparentemente común. El vecino, identificado como Ronnie Taylor, habría reaccionado al ver al actor conduciendo su motocicleta a alta velocidad por la zona residencial. Lo que inició con gestos ofensivos terminó convirtiéndose en una confrontación directa al día siguiente.

Cuando ambos se encontraron nuevamente, la tensión acumulada explotó. Según el testimonio del vecino, Ritchson lo golpeó en varias ocasiones, provocándole lesiones visibles en el rostro.

Todo quedó grabado

El hecho no solo fue presenciado por testigos, sino también captado en video desde una vivienda cercana. Las imágenes muestran una escena impactante: el actor golpeando al hombre mientras este se encontraba en el suelo, con dos menores —presuntamente sus hijos— observando desde sus motocicletas.

Este detalle ha generado especial indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan tanto la violencia del acto como el entorno en el que ocurrió.

Dos versiones, una verdad por esclarecer

Como suele ocurrir en este tipo de casos, las versiones difieren.

El vecino asegura que solo pidió que el actor dejara de conducir de forma peligrosa. Fuentes cercanas a Ritchson, en cambio, afirman que el vecino actuó de manera agresiva, incluso provocando que el actor cayera de su motocicleta antes de que iniciara la pelea.

Incluso se menciona que el actor habría intentado retirarse antes de responder físicamente.

Investigación en curso

Las autoridades ya están al tanto del incidente y han iniciado una investigación. Hasta el momento:

No hay arrestos

Ambas partes han dado su versión

El caso sigue abierto

De héroe de acción a controversia real

La situación resulta especialmente llamativa considerando la imagen pública de Ritchson, quien interpreta a un personaje fuerte pero justo en Reacher.

Este episodio pone en evidencia cómo la línea entre la ficción y la realidad puede romperse de forma abrupta, dejando a una figura admirada en medio de cuestionamientos.

Más allá del morbo, el caso abre un debate importante: ¿hasta qué punto las figuras públicas deben ser ejemplo fuera de la pantalla?

Y sobre todo, ¿qué impacto tienen estos comportamientos cuando ocurren frente a menores?