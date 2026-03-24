Carlos Rivera hará vibrar Saltillo: todo listo para una noche inolvidable

La cuenta regresiva ya comenzó. Este 27 de marzo, el reconocido cantante mexicano Carlos Rivera llegará a Saltillo para ofrecer un concierto que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en la región.

El escenario elegido es el Auditorio Parque Las Maravillas, un recinto que se prepara para recibir a miles de fans en una velada llena de emoción, romanticismo y grandes éxitos.

Un concierto que promete emociones

El espectáculo forma parte del "Vida México Tour", una gira con la que el artista busca reconectar con su público a través de canciones que han marcado generaciones. Desde baladas intensas hasta himnos pop, el repertorio promete un recorrido por lo mejor de su carrera.

Quienes han seguido su trayectoria saben que sus conciertos no son solo música: son experiencias cargadas de energía, nostalgia y cercanía con el público.

Fecha, horario y lugar

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Hora: 9:00 p.m.

Lugar: Auditorio Parque Las Maravillas

Ubicado dentro del complejo del Parque Las Maravillas, este espacio es uno de los más importantes de la ciudad para eventos masivos.

Boletos: precios para todos los fans

Los boletos ya están disponibles y cuentan con distintas zonas para adaptarse a todos los presupuestos. Entre los precios aproximados se encuentran:

General: desde $800

Preferente y zonas intermedias: entre $1,900 y $2,900

Zona Fan: hasta $3,500

Mesas VIP: alrededor de $6,800 (para varias personas)

Importante: los precios no incluyen cargos por servicio, por lo que se recomienda considerar ese extra al momento de la compra.

Saltillo se llena de música

Más que un simple show, esta presentación se perfila como una noche para cantar, emocionarse y revivir historias a través de canciones como "Te esperaba", "Recuérdame" o "100 años".

El regreso de Carlos Rivera a Saltillo confirma el gran momento que vive el cantante y la fuerte conexión que mantiene con su público del norte del país.

Este concierto también forma parte de una agenda cultural cada vez más activa en Saltillo, donde marzo estará lleno de espectáculos musicales y eventos en vivo.

¿Listo para cantar a todo pulmón?

Si eres fan de Carlos Rivera, esta es una cita imperdible. Todo apunta a que será una noche mágica donde la música, las emociones y el talento se encontrarán bajo un mismo escenario.