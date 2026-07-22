Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera anuncian segundo embarazo: será niña

Cynthia Rodríguez compartió un video para agradecer el cariño de sus seguidores tras revelar que está embarazada. Cynthia Rodríguez muestra por primera vez su baby bump tras anunciar su segundo embarazo junto a Carlos Rivera.

El miércoles 22 de julio, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron que serán padres por segunda vez y tendrán una niña a la que llamarán María.

Cynthia Rodríguez muestra su embarazo tras anunciar su segundo embarazo. Horas después de compartir en Instagram la llegada de su segunda bebé, Cynthia Rodríguez compartió un video luciendo su embarazo. Cynthia Rodríguez agradeció los mensajes de cariño por su embarazo y mostró su pancita, la cual lució con un vestido midi con estampado patchwork.

"Gracias por sus mensajes, por tanto amor, es una noticia que nos tiene muy ilusionados, muy felices, muy emocionados y qué bonito que lo pudimos compartir al fin"

Cynthia Rodríguez se encuentra en Marbella, España, con Carlos Rivera, quien ofreció un concierto.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al compartir que serán padres por segunda vez, luego de publicar la noticia en Instagram junto a una foto con sus manos y un ropón rosa.