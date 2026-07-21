¿Qué es el bono por segundo depósito en los casinos en línea de México?

Basta con pasar un rato en internet desde México —buscando la alineación de un partido, un vuelo barato o el clima del fin de semana— para terminar cruzándose, tarde o temprano, con la publicidad de un casino en línea. Y casi siempre con la misma palabra por delante: bono. De tanto aparecer juntas, «casino» y «bono» ya se leen casi como una sola idea.

Bajo esa etiqueta, «bono», sin embargo, caben ofertas muy distintas. Dos de ellas se confunden todo el tiempo, aunque son opuestas. Una se ofrece en forma de crédito o giros gratis —vueltas sin costo en las tragamonedas — solo por registrarse, sin pedir un peso. La otra, el bono por depósito, hace justo lo contrario, porque no existe hasta que el jugador ingresa dinero.

La primera, la que no pide depositar, suele ser la más buscada. Existen comparadores especializados que reúnen a los casinos con bono gratis sin depósito, justamente porque el gancho está en no arriesgar nada al inicio, aunque más adelante esas promociones traigan su propio requisito de apuesta y sus límites de retiro. Los bonos que sí piden depositar siguen otra jerarquía: la mayoría se concentra en el primer depósito —lo más habitual con diferencia—, y bastante menos frecuentes son los que se extienden a un segundo o incluso un tercer ingreso, pensados más para el largo plazo y con una lógica distinta.

¿Qué es exactamente un bono por segundo depósito?

Un bono por segundo depósito es una promoción que se activa cuando el jugador ingresa dinero por segunda vez en una misma cuenta. Rara vez es una oferta suelta. Casi siempre forma parte de un paquete de bienvenida repartido en etapas: en vez de entregar todo el incentivo de una sola vez con el primer depósito, el casino lo divide entre dos, tres o más ingresos consecutivos.

Ese reparto explica un detalle que suele pasar inadvertido. Cuando una portada anuncia una cifra de bienvenida llamativa, esa cantidad casi nunca corresponde a un solo depósito: es la suma de todos los escalones juntos. El primer depósito desbloquea la primera parte, el segundo libera la siguiente, y así hasta completar el paquete anunciado. El bono por segundo depósito es, en ese esquema, el segundo peldaño, y no existe si antes no hubo un primer depósito válido.

¿Cómo se activa, paso a paso?

El procedimiento cambia de un casino a otro, pero el esquema general suele seguir los mismos pasos:

? Abrir una cuenta en una plataforma con permiso vigente y completar la verificación de identidad que solicite el operador.

? Realizar el primer depósito, que activa la primera parte del paquete de bienvenida.

? Hacer un segundo depósito que alcance el monto mínimo indicado en la promoción y, en algunos casos, marcar una casilla o capturar un código para aceptarla.

? Recibir el bono acreditado como saldo promocional, contabilizado por separado del dinero propio.

? Cumplir el requisito de apuesta antes de poder retirar lo que se haya asociado a ese bono.

Cada paso arrastra sus propias condiciones —plazos, montos, juegos que cuentan y juegos que no—, y todas están escritas en los términos de la oferta. Saltárselas es la forma más común de perder un bono sin darse cuenta.

¿Por qué algunos lo ofrecen en el segundo depósito y no en el primero?

La respuesta cabe en una palabra: retención. Para un casino, el problema no es que alguien deposite una vez, sino que no vuelva. En la industria hasta tienen un nombre: cazadores de bonos, los que aprovechan el bono de entrada, lo apuestan y se marchan a otra plataforma sin volver a depositar. Un bono por segundo depósito está pensado justo contra ese comportamiento: ofrece un motivo para regresar y hacer un segundo ingreso, en lugar de agotar la oferta inicial y desaparecer.

Es una decisión comercial, no una regla. Nada en la normativa mexicana obliga a repartir un bono de esta manera. Por eso conviven modelos muy distintos: casinos que lo concentran todo en el primer depósito, otros que lo estiran a lo largo de tres o cuatro. No hay un formato único, y cada quien ajusta la fórmula a lo que le funciona.

El requisito de apuesta: la parte que casi nadie lee

Si un solo concepto decide si un bono vale la pena, es el requisito de apuesta, conocido casi siempre por su nombre en inglés: rollover. Señala cuántas veces hay que apostar el dinero del bono —o la suma del depósito más el bono, según la promoción— antes de que ese saldo pueda convertirse en dinero retirable.

Dicho en simple: recibir un bono no equivale a poder sacar ese dinero de inmediato. Primero hay que hacerlo girar por el casino una cantidad determinada de veces. Ese mecanismo existe para que el saldo promocional realmente pase por los juegos antes de salir, y no se retire en cuanto se acredita. Si un bono trae, por ejemplo, un requisito de 30x, el jugador tendrá que apostar treinta veces su monto —de forma acumulada— antes de poder retirar; según los datos que recopila Legalbet, portal que analiza las ofertas de los casinos con permiso en México, ese factor suele situarse entre 30x y 40x en los bonos de casino, con un plazo de entre tres y siete días para cumplirlo. Y no todo lo apostado cuenta igual: es habitual que las tragamonedas aporten todo su valor al requisito, mientras que la ruleta o ciertos juegos de mesa aporten mucho menos, o queden excluidos.

Antes de aceptar un bono por segundo depósito, hay cuatro puntos de la letra chica que marcan la diferencia:

? El porcentaje y el tope: en los segundos depósitos suele igualarse entre el 50% y el 100% de lo ingresado, con topes que en el casino mexicano van desde $1,000 hasta varios miles de pesos. Cuanto más alto el porcentaje y más alto el tope, mayor es el bono.

? El requisito de apuesta: lo más común es entre 30x y 40x, aunque algunas promociones lo bajan a 10x o 15x. Cuanto más bajo, más fácil de liberar: un 15x es realista; un 40x calculado sobre depósito más bono, no tanto.

? El plazo: en la práctica va de 3 a 7 días. Entre un bono a tres días y el mismo bono a una semana, el segundo deja mucho más margen para cumplir el requisito.

? Los juegos elegibles: las tragamonedas suelen aportar el 100% al rollover, mientras que la ruleta o el blackjack rondan el 10% o quedan fuera. Un bono que se juega en tragamonedas se libera bastante más rápido que uno atado a juegos de mesa.

Son los cuatro datos que convierten una cifra vistosa en la portada en una oferta que de verdad se entiende.

Segundo depósito o sin depósito: en qué se distinguen

Con la mecánica sobre la mesa, la diferencia con aquel otro bono del principio —el que no pide depositar— se vuelve más nítida. Todo se reduce a una pregunta: ¿hay que poner dinero para activar la promoción? El bono por segundo depósito solo aparece después de dos ingresos; el bono sin depósito llega antes de cualquiera. Vistos lado a lado, quedan así:

En la práctica no compiten entre sí. Responden a momentos distintos de la relación entre el jugador y la plataforma: uno recompensa la permanencia de quien ya puso dinero, y el otro busca enganchar a quien apenas se asoma.

Lo que todos los bonos tienen en común

Al final, todos estos incentivos comparten un mismo denominador, medie o no un depósito: el requisito de apuesta. Es la condición que decide si el saldo de un bono termina como dinero retirable o se queda en el intento. Comprender esa letra chica —y confirmar antes que el casino cuenta con permiso de la Secretaría de Gobernación— es lo que distingue una oferta que suena bien de una que, además, se sostiene cuando se lee con calma. El bono por segundo depósito no es más que una de las tantas formas en que esa letra chica se presenta al jugador.