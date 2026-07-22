Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebran la llegada de su hija María

La pareja anunció a través de sus redes sociales la llegada de un nuevo integrante a su familia con una tierna fotografía que también revela el nombre y el sexo de su bebé. Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprendieron a todos al confirmar este miércoles que serán padres por segunda ocasión, tras tres años del nacimiento de su primer hijo, León, y más de 10 años de relación.

Sin embargo, esta vez, los cantantes revelaron que se encuentran en espera de una niña.

La pareja comparte la noticia en redes sociales con una emotiva publicación.

Los artistas dieron a conocer la noticia a través de una tierna publicación conjunta en sus redes sociales, donde se puede apreciar una manta rosa y un conjunto tejido de zapatitos y suéter del mismo color, junto a las manos sujetas de la pareja y su hijo. Por debajo, se lee el nombre de su hija por nacer en pétalos de rosas: María.

La fotografía viene acompañada de un mensaje que ha conmovido a sus fanáticos: "Dios nos ha vuelto a bendecir... Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte... MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León".

Carlos Rivera había expresado su deseo de ser padre nuevamente en entrevistas previas.

Meses antes de la esperada noticia, Carlos Rivera había confesado en entrevistas que le encantaría volver a convertirse en padre. Ahora, ese deseo se ha vuelto realidad con la llegada de su nueva hija en camino.

"Nos encantaría... primero, si Dios quiere, estamos en ello...", había comentado el cantante. Ahora, celebra la próxima llegada de su bebé junto a su esposa y su hijo mayor.