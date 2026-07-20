El Mayo Zambada recibe cadena perpetua y multa millonaria en EU

La historia de uno de los personajes más influyentes del narcotráfico mexicano llegó a un nuevo capítulo. Ismael "El Mayo" Zambada, considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Estados Unidos, una resolución que pone fin a uno de los procesos judiciales más relevantes contra el crimen organizado.

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan, quien además impuso al capo una multa de 15 mil millones de dólares, una de las sanciones económicas más elevadas aplicadas contra un líder del narcotráfico.

Antes de conocer la resolución definitiva, Zambada dirigió un breve mensaje en el que hizo referencia a la violencia que afecta a México y a otros países. "La violencia debe acabar en México... Nadie ganará esta guerra", expresó ante la corte.

Ismael "El Mayo" Zambada también asumió responsabilidad por sus actos y expresó arrepentimiento ante la corte. "Me hago responsable. Acepto la verdad. No quiero compasión. Lo siento", declaró el histórico líder del Cártel de Sinaloa, en una intervención que antecedió a la imposición de la cadena perpetua y a la multa de 15 mil millones de dólares.

Un capo que operó durante más de cinco décadas

A diferencia de otros líderes criminales que buscaron notoriedad pública, "El Mayo" Zambada mantuvo durante años un perfil discreto mientras consolidaba una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que durante más de cinco décadas participó en operaciones relacionadas con el envío de diversos narcóticos hacia el mercado de Estados Unidos, considerado uno de los principales destinos de las organizaciones criminales mexicanas.