Cazzu responde a declaraciones de Nodal en show en vivo

Frágil como una rosa o como una bomba: la respuesta de Cazzu a Nodal

Cazzu estalla contra Christian Nodal por defender su paternidad, 'el amor de un hombre importa un carajo' ante la maternidad, dice.

En respuesta al comunicado que el abogado de Christian Nodal dio sobre declaraciones de Cazzu, la cantante usó un momento de su último show en el Auditorio Nacional de la CDMX para responder.

'Se puede ser tan frágil como una rosa o como una bomba'

Cazzu

Momentos antes de cantar Inti, la canción dedicada a su hija, Cazzu mandó un mensaje para madres solteras que sacan adelante a sus hijos sin apoyo ni manutención.

El mensaje de Cazzu a Christian Nodal defendiendo su maternidad

En su segunda fecha en el Auditorio Nacional, Cazzu de 31 años de edad, tomó unas hojas antes de la canción Inti, para reaccionar a los dichos de Christian Nodal por sus abogados.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Puebla, Tlaxcala y Estado de México; mientras que en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Colima, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C.

En contraste, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán, y de 30 a 35 °C en Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, entre otras entidades.

Finalmente, el SMN indicó que el oleaje podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros de altura frente a las costas occidentales de la península de Baja California, y entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.