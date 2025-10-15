VIDEO: Justin Bieber sorprende al tocar tambora con banda sinaloense en Los Ángeles

Justin Bieber volvió a captar la atención del público, esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por su inesperada participación con una banda sinaloense. El momento ocurrió en Los Ángeles, California, tras un partido de fútbol sala, donde el cantante fue captado tocando la tambora con entusiasmo y naturalidad.

El evento se dio al finalizar un encuentro de la liga THE LEAGUE, entre los equipos SKYLRK y Ah & Co., realizado en los SRGN Studios. Al salir del recinto, Bieber se encontró con un grupo de músicos que interpretaban canciones de banda sinaloense y, sin dudarlo, se unió a ellos, tomó la tambora y comenzó a tocar al ritmo del conjunto.

Furor en redes sociales

El video del canadiense tocando música regional mexicana no tardó en viralizarse en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde acumuló millones de reproducciones y comentarios. Usuarios celebraron su espontaneidad y buen humor con frases como: "Justin anda muy mexicano últimamente" o "Solo falta que grabe con La Arrolladora Banda El Limón".

Otros bromearon con la autenticidad del video: "La inteligencia artificial ya hace milagros", en tono de incredulidad y humor. Sin embargo, más allá del tono jocoso, muchos reconocieron su apertura hacia otras culturas y su respeto por la música tradicional mexicana.

Ya había sorprendido con mariachi

Este gesto no fue aislado. Días antes, Bieber también fue visto cantando con un mariachi e interpretando el tema "Hermoso Cariño", durante otro evento deportivo en la misma ciudad. La escena generó reacciones similares, volviendo al artista tendencia por su conexión con ritmos típicos de México.

Un artista versátil y cercano

Con estas acciones, Justin Bieber ha reforzado su cercanía con el público latino. Más allá de sus éxitos internacionales, su sencillez y disposición para acercarse a expresiones culturales distintas lo mantienen como una figura vigente y muy querida en el mundo del entretenimiento.

Sin lanzar una nueva canción, el intérprete de Peaches volvió a demostrar que su carisma y espontaneidad siguen generando furor global, especialmente cuando se trata de romper fronteras culturales a través de la música.