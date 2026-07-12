La selección de Noruega y su viral celebración Viking Row en el Mundial 2026

La selección de Noruega no solo ha llamado la atención por su desempeño en la Copa del Mundo 2026, sino también por una peculiar celebración que se ha vuelto viral en los estadios: el famoso gesto de "remar", realizado por miles de aficionados y, en ocasiones, por los propios jugadores al finalizar los partidos.

Aunque muchos creen que se trata de una antigua tradición heredada de la época vikinga, la realidad es que el llamado "Viking Row" o "Remo Vikingo" es una celebración moderna inspirada en la historia marítima del país.

La dinámica consiste en que los aficionados se sientan en filas para simular el movimiento de los remos de un drakkar, los emblemáticos barcos vikingos, mientras corean "Ro! Ro! Ro!", una palabra que en noruego significa "¡Rema!". El ritmo comienza de forma pausada y aumenta de intensidad hasta que todos se levantan para celebrar al unísono.

El gesto busca representar el espíritu de unidad y trabajo en equipo que caracterizaba a las antiguas expediciones vikingas, cuyos tripulantes debían remar coordinadamente para avanzar por los fiordos y desembarcar antes de una batalla. En el fútbol, el simbolismo se traduce en una afición y un equipo que "reman en la misma dirección" en busca de la victoria.

¿Cómo nació el Viking Row?

Contrario a la creencia popular, esta celebración no proviene directamente de la Era Vikinga. Fue creada en 2025 por el aficionado noruego Ole Frøystad, quien propuso una forma única de alentar a la selección nacional. La idea fue adoptada rápidamente por los seguidores del equipo y alcanzó fama internacional durante el Mundial de 2026, donde futbolistas como Erling Haaland y Martin Ødegaard se unieron al festejo con la afición.

Impacto del Viking Row en el Mundial 2026

No obstante, algunos historiadores han señalado que el movimiento no representa con exactitud la técnica de remo utilizada por los vikingos, mientras que otros recuerdan que una versión similar ya era popular entre los seguidores de la banda sueca de metal Amon Amarth durante sus conciertos.

Más allá de su origen reciente, el "Remo Vikingo" se ha convertido en una de las imágenes más representativas del Mundial, simbolizando la unión entre jugadores y aficionados bajo un mismo objetivo: avanzar juntos hacia la victoria.