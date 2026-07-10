Controversia por declaraciones de Pedro Sola sobre perros en restaurantes

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La controversia alrededor de Pedro Sola continúa escalando. Apenas unos días después de que el conductor de Ventaneando generara indignación al declarar que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a perros que se encontraban en establecimientos comerciales, usuarios de redes sociales rescataron un video de 2022 que ha reavivado la discusión.

El material muestra que las declaraciones recientes no fueron un hecho aislado. Para miles de internautas, el antiguo fragmento evidencia una postura constante del presentador respecto a los animales, particularmente hacia los perros que acompañan a sus dueños en espacios públicos.

La difusión del video ha provocado una nueva ola de comentarios, críticas y llamados para que la televisora tome medidas, mientras el nombre del conductor permanece entre las principales conversaciones en plataformas digitales.

El video de 2022 que volvió a circular en redes

El fragmento corresponde a una emisión de Ventaneando en la que Pedro Sola, Daniel Bisogno y Linet Puente debatían sobre la presencia de perros en restaurantes y otros establecimientos.

Durante la conversación, Daniel Bisogno comentó: “Pero imagínate que te esté ladrando y comiéndote tu enchilada”. Linet respondió que sus mascotas sí ladraban y que, por esa razón, prácticamente había dejado de llevarlas a ese tipo de lugares.

Fue entonces cuando Pedro Sola lanzó una frase que hoy vuelve a generar indignación: ”Pues mándales cortar las cuerdas vocales”. Incluso añadió: ”Y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”. La reacción en el foro fue inmediata; Linet exclamó: ”¡Dios mío!”, soltó una risa nerviosa y remató: ”Él lo dijo, que conste”.