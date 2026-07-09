Ximena Herrera se suma a 'La Casa de los Famosos México 4' como la tercera participante confirmada

La producción de La Casa de los Famosos México 4 presentó este miércoles a Ximena Herrera como la tercera habitante confirmada de la nueva edición del programa, durante una transmisión especial con la que continúa la revelación de los participantes rumbo al estreno del reality.

La actriz, originaria de La Paz, Bolivia, explicó que aceptó integrarse al programa con el objetivo de fortalecer el vínculo con el público, más allá de los personajes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria. Además, adelantó que su estrategia será mostrarse de forma transparente, incluso durante los momentos de mayor tensión dentro de la competencia.

Presentación de Ximena Herrera

La presentación de Herrera estuvo a cargo de Diego de Erice, quien sustituyó a Galilea Montijo en el anuncio. Con su incorporación, se une a la lista de participantes previamente confirmados, integrada por Ernesto Laguardia y Karina Torres.

Ximena Herrera desarrolló su carrera artística en México tras formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Desde principios de la década de los 2000 ha participado en diversas telenovelas, series y películas, entre ellas Corazones al límite, La madrastra, Ni contigo ni sin ti, El Señor de los Cielos, Mi camino es amarte y Buscando a Frida, producción por la que obtuvo un Premio Emmy.

Pistas antes de la revelación

Antes de la revelación oficial, los seguidores del programa identificaron varias pistas que apuntaban a la actriz. Entre ellas destacaron la imagen de una montaña, relacionada con Bolivia, un vestido negro de terciopelo que utilizó al recibir un Premio Emmy y la aparición de un perro, que inicialmente generó especulaciones, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de una mascota muy importante para la actriz.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará el domingo 26 de julio de 2026. El formato mantendrá las transmisiones diarias, las galas de nominación y eliminación, así como el acceso a las cámaras en vivo las 24 horas para seguir la convivencia de los habitantes.

Hasta el momento, los participantes confirmados para esta edición son Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera.