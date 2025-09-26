Fiscalía investiga a Christian Nodal y sus padres por falsificación de contratos

Ya los embarró: Christian Nodal y sus padres podrían ir a prisión por contratos fraudulentos; ¿Cuándo es la audiencia? La disputa legal entre Christian Nodal y Universal Music ha escalado hasta tocar el terreno penal. Ulrich Richter Morales, abogado de la discográfica, confirmó que el cantante, acompañado por sus padres —Jesús González y Silvia "Cristy" Nodal—, fue citado a comparecer en una audiencia inicial ante un Juez de Control Federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Dicha diligencia responde a una denuncia por presunta falsificación de contratos.

El conflicto tiene raíces en noviembre de 2021, cuando la familia Nodal interpuso una demanda civil para reclamar la titularidad de algunos de los temas musicales del cantante. En ese litigio presentaron certificaciones de 32 o hasta 34 contratos con los cuales buscaban acreditar su control sobre las obras. Universal Music, en cambio, sostiene que esos documentos contienen irregularidades y pidió la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según Richter Morales, peritos oficiales de la FGR habrían llevado a cabo dictámenes grafoscópicos que concluyeron que las firmas plasmadas en esos contratos no pertenecen al notario Luis Fernando Ruibal Coker, y que dicho notario negó haber trabajado con la familia Nodal ni con sus abogados.