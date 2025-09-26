Spotify y Conexión México fortalecen la industria musical en Saltillo

Spotify llega a Saltillo con talleres y conferencias para impulsar a la industria musical. A finales de agosto Saltillo vio el nacimiento de una nueva disquera enfocada en apoyar el talento local, Residencia Estudio Records, un proyecto que se suma a una efervescente escena musical que muy pronto tendrá otro gran aliado en nada menos que Spotify.

Feria Internacional de la Música de Guadalajara y Some Other Planet Studio traerán a la ciudad el evento Conexión México. Moviliza Tu Música, que el 30 de septiembre presentará en la Universidad Carolina una jornada entera de actividades enfocadas en estimular a la industria local y profesionalizar a músicos, artistas y productores saltillenses. "Es un día de conferencias sobre la industria musical, vienen personas de Spotify y otras personas del medio a dar charlas para todos los músicos que están interesados en hacer música original y están haciendo su carrera, para darles las herramientas de cómo posicionarse en este mundo", comentó para VANGUARDIA Salvador Garza Fishburn, de Some Other Planet Studio.

El evento, que será de las 10:00 a las 18:00 horas, es totalmente gratuito y se invita a las personas interesadas a disfrutar de toda la jornada. Para participar solo es necesario un registro previo por medio del sitio web oficial de la feria. "Para nosotros es muy importante como sello discográfico, que estamos buscando impulsar la escena musical de la región, posicionar a la ciudad de Saltillo y a Coahuila en este ámbito, además de darles las herramientas a la comunidad musical de acá", señaló.

Los temas que tocarán estas conferencias son derechos de autor, monetización, "el viaje de una canción", herramientas digitales, Spotify for Artists, managers, giras, distribuidores digitales, festivales, promotores, promoción, marketing digital y networking.