Terrible: Denuncian condiciones deporables en zoológico de Nuevo León

Una fuerte polémica ha surgido en torno al Zoológico La Pastora, ubicado en Monterrey, Nuevo León, tras la denuncia de malas condiciones en las que se encuentra una osa rescatada. El caso fue expuesto por Cristina Marmolejo, activista y defensora de los derechos animales, quien compartió imágenes que generaron indignación en redes sociales.

En el video difundido se puede ver al animal visiblemente deteriorado, con signos evidentes de enfermedad en la piel, garras dañadas, y rodeada de moscas y gusanos. La grabación muestra a la osa recostada en una esquina, sin recibir la atención médica necesaria, de acuerdo con la denunciante.

Ante la viralización de las imágenes, el zoológico emitió un comunicado en el que afirma que desde hace dos años, cuando la osa fue rescatada, han trabajado por darle "la mejor calidad de vida posible dentro de su condición irreversible".

Asimismo, informaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con veterinarios especialistas, reevaluaría el estado de salud del animal este jueves. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún reporte oficial por parte de la dependencia.

El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de vida de los animales en cautiverio y la responsabilidad de los zoológicos en el manejo de especies rescatadas.