BTS sorprende a 50 mil fans en Zócalo de la Ciudad de México

El grupo surcoreano BTS en estos momentos está dando el primer concierto, de los tres programados para la Ciudad de México del "ARIRANG World Tour"; pero un día antes llenaron de euforia a sus fans al visitar el Palacio Nacional y saludarlas desde uno de los balcones.

Sin embargo, la noticia no sólo sorprendió a más de 50 mil ARMYs de México ante la invitación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum; previo a que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook tomen el escenario del Estadio GNP Seguros en la CDMX las noches del 7, 9 y 10 de mayo. Esta aparición de la banda logró llegar a los titulares de grandes medios en Corea del Sur, tras convertirse en tendencia en redes sociales; un noticiero surcoreano llamado "Yeonhap News" mencionó la visita de la banda a Palacio Nacional durante su transmisión.

"El grupo BTS, actualmente en su gira por Norteamérica, se dirigió al Palacio Nacional antes de su concierto en la Ciudad de México tras recibir una invitación oficial de la Presidenta de México. Casi 50 mil ARMYs se reunieron en la plaza para ver a BTS aparecer en el balcón del palacio", dice el conductor en el video. La noticia hizo énfasis en el breve discurso que dio Kim Tae-hyung, mejor conocido por su nombre artístico "V" a las y los ARMYs que se reunieron en el Zócalo de la capital.