Kearny enfrenta severa sequía que podría llevar a su desaparición

Kearny, un pueblo minero de Arizona, teme convertirse en el primero en desaparecer debido a la sequía del suroeste de Estados Unidos, que según las autoridades locales los puede dejar sin agua del río Gila este verano.

"Podríamos ser el primer poblado en desaparecer en los Estados Unidos debido al cambio climático y la falta de agua", dice a EFE su alcalde, Curtis Stacey.

En los últimos años, Kearny ha perdido cerca del 85 % del agua que recibe anualmente del río Gila, que nace en el lago de San Carlos y es una de las principales fuentes de abastecimiento de la región.

Arizona además ha enfrentado en la última década una de las peores sequías de su historia, con inviernos con poca nieve en las montañas que reducen el agua en los caudales que alimentan la zona desértica del suroeste del país.

Esta población, con unos 2 mil habitantes y que requiere anualmente un promedio mínimo de unos 345 mil metros cúbicos de agua para operar, pasó en los últimos años de recibir cerca 740 mil metros cúbicos de agua a apenas 95 mil metros cúbicos ahora.

Debido a la sequía, el Concejo declaró el estado de emergencia y ordenó a la población limitar el uso del agua al mínimo, principalmente para beber y cocinar.

Suspendió el riego de jardines, evitar el lavado de vehículos y reducir el baño personal diario y el lavado frecuente de ropa.

Los bajos niveles significan menos agua para las poblaciones que dependen de este río en el norte de Arizona y otras poblaciones en Nuevo México.