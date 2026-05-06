Claudia Sheinbaum menciona a BTS y su impacto en México

La relación entre la política y el entretenimiento dio un giro inesperado en México. La presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al revelar detalles sobre el fenómeno global del K-pop, especialmente en torno a BTS, dejando claro que su impacto ha llegado incluso al corazón del poder: el Palacio Nacional.

¿Cómo ocurrió este fenómeno?

Lo que comenzó como una ola de entusiasmo juvenil se convirtió en un tema de interés nacional. BTS, una de las bandas más influyentes del mundo, no solo ha conquistado escenarios, sino también la agenda política.

La presidenta reconoció la enorme popularidad del grupo en México y cómo esto ha generado situaciones inéditas: desde presión social por conseguir boletos hasta conversaciones diplomáticas con Corea del Sur.

De hecho, Sheinbaum admitió haber intervenido directamente para buscar más oportunidades para los fans mexicanos, destacando que la demanda supera por mucho la oferta: más de un millón de personas intentaron conseguir entradas para sus conciertos en el país.

¿BTS en el Palacio Nacional?

Uno de los puntos más llamativos es la posibilidad —o al menos la conversación— de que BTS tenga algún tipo de acercamiento institucional en México, incluso vinculado con el Palacio Nacional.

Aunque no se trata de un concierto oficial en ese recinto, el hecho de que el grupo haya sido mencionado en conferencias presidenciales refleja algo inédito: el K-pop ha trascendido la cultura pop para instalarse en el discurso político.

Esto se conecta con las conferencias matutinas del gobierno, donde el tema BTS ya ha aparecido públicamente como parte de las preocupaciones sociales de los jóvenes mexicanos.

Acciones de la autoridad

El fenómeno no se queda en lo simbólico. Sheinbaum incluso envió una carta al presidente de Corea del Sur solicitando más conciertos del grupo en México, argumentando que es una petición directa de la juventud.

Además, se ha planteado la posibilidad de eventos especiales —incluso gratuitos— que podrían convertir a México en un punto clave dentro de la gira global del grupo.

Más que música: un movimiento social

Lo que BTS representa en México va más allá del entretenimiento. El ARMY (nombre de sus fans) ha demostrado tener una capacidad de organización impresionante, llegando incluso a influir en decisiones institucionales y debates públicos.

La polémica por la venta de boletos, la reventa y la transparencia llevó el tema hasta instancias como la Profeco, algo poco común para un evento musical.

El nuevo poder cultural

La historia de BTS y su posible cercanía con el Palacio Nacional deja claro algo: la cultura pop ya no es solo entretenimiento, es poder.

México está viviendo un momento donde la música, la política y la juventud convergen de forma inédita. Y en medio de todo, BTS no solo llena estadios... también está redefiniendo la conversación nacional.