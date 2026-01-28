Claudia Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

Aún no hay respuesta de Corea del Sur a la solicitud de Sheinbaum, quien pidió más conciertos de BTS en México.

En medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de boletos para BTS en México, la presidenta Claudia Sheinbaum envió carta a Corea del Sur para más conciertos de la agrupación de K-Pop. Carta que ya ha sido recibida por el gobierno de Corea del Sur, pero aún no tiene respuesta la petición de la presidenta para más conciertos de BTS en México.

La carta de Claudia Sheinbaum fue recibida por el gobierno surcoreano, pero aún no hay respuesta.

Corea del Sur confirma recepción de petición de Sheinbaum, pero aún no hay respuestas sobre petición de más conciertos de BTS. Según la agencia de noticias EFE, el gobierno de Corea del Sur confirmó este martes que ha recibido la carta de la presidenta Sheinbaum con la solicitud de más conciertos de BTS para México. A la petición de Sheinbaum de más conciertos de BTS para México, la oficina del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, apuntó que aún no se tiene una respuesta a la solicitud de la mandataria. Ya que por ahora el gobierno de Corea del Sur todavía está estudiando su respuesta a la misiva diplomática de Sheinbaum de más conciertos de BTS para México.

El ARMY de BTS en México prioriza claridad en la venta de boletos sobre nuevos conciertos.

Ante la petición de Claudia Sheinbaum de más conciertos de BTS para México, el ARMY aseguró que su prioridad se enfoca en la claridad en la venta de boletos en México. Dejando en claro que para el fandom no es el objetivo que haya más conciertos de BTS para México. "Nuestro objetivo no es solo que se impongan nuevas sanciones, sino que se apliquen consecuencias reales y efectivas a estas prácticas, especialmente cuando se repitan. Es importante aclarar que ARMY no exige nuevas fechas de conciertos, sino claridad, transparencia y respuestas sobre la situación actual, considerando la agenda de la banda y cualquier decisión de agregar más fechas".

La politización de la solicitud de Sheinbaum genera reacciones entre los fans de BTS.

Así como el ARMY se deslindó de la politización que se ha generado con los próximos conciertos de BTS en México, pues sus demandas son por procesos más justos y transparentes. "Queremos enfatizar que BTS y ARMY no se involucrarán en ningún asunto político. No buscamos ni promovemos la politización de esta causa. Responder a las peticiones ciudadanas es parte de las responsabilidades de las autoridades, y las solicitudes del fandom se enmarcan en ese ámbito. Este movimiento nació de una demanda legítima de procesos más justos y transparentes, sin agendas externas. Agradecemos su comprensión y respeto por esta postura. Seguiremos brindándoles actualizaciones a través de los canales oficiales".