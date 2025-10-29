Cometa 3I ATLAS: cola brillante y aproximación al Sol

Un evento astronómico de gran interés está capturando la atención de científicos y aficionados: el Cometa 3I ATLAS se encuentra en una fase crucial de su trayectoria al aproximarse a las cercanías del Sol. Esta aproximación promete no solo un espectáculo visual, sino también datos valiosos sobre la composición del cuerpo celeste.

El acercamiento del Cometa 3I ATLAS al perihelio (el punto más cercano al Sol) es un fenómeno clave. A medida que el cometa se acerca a la estrella, el calor provoca la sublimación de sus hielos y gases, creando una cola brillante y masiva que lo hace más visible.

Sigue la Trayectoria en Tiempo Real

Para el deleite del público, la trayectoria y el comportamiento del Cometa 3I ATLAS están siendo monitoreados en tiempo real por telescopios y observatorios alrededor del mundo. Plataformas especializadas están ofreciendo transmisiones en vivo, permitiendo a cualquier persona seguir su ruta y la evolución de su cola.

La visibilidad del cometa desde la Tierra dependerá de su actividad al acercarse al Sol y de la cantidad de polvo y gas que libere. Los astrónomos están particularmente interesados en este evento, ya que el Cometa 3I ATLAS podría proporcionar información esencial sobre las condiciones del sistema solar primitivo.

Se recomienda a los interesados en el avistamiento consultar los sitios web de observatorios y proyectos como el Virtual Telescope Project o las cuentas de grandes telescopios, que suelen ofrecer feeds en directo del cometa.