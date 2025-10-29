David Rashidian demanda a Shakira por fraude y estafa

Hombre de 80 años es engañado por cuenta falsa de Shakira; interpone demanda a la cantante.

La demanda contra Shakira por fraude, incumplimiento de contrato y abuso a un adulto mayor fue desestimada, luego de que su equipo legal demostrara que la cantante jamás tuvo contacto con el denunciante y que éste fue víctima de un perfil falso creado por estafadores digitales.

La acusación había sido presentada por David Rashidian, un hombre de 80 años de Miami, Florida, quien aseguraba que la artista no respetó un supuesto acuerdo que incluía una gira de conciertos y la publicación de un libro de memorias. Presentó ante la corte capturas de conversaciones en Facebook, correos electrónicos y boletos de avión a nombre de Shakira como supuesta evidencia. Afirmó haber invertido 140 mil dólares (cerca de 2.6 millones de pesos mexicanos) con la promesa de recibir una parte de las ganancias, lo cual, según él, nunca sucedió. Rashidian también declaró haber pagado hoteles, gastos médicos y un viaje a Cuba.