VIDEO: Ibai asume parte de la culpa por polémica entre Lamine Yamal y el Real Madrid

El youtuber y streamer Ibai Llanos reconoció sentirse parcialmente responsable por la controversia que rodeó a Lamine Yamal tras el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la temporada 2025/26. "La que se ha liado en el clásico y la que se ha liado en el mundo con lo que dijo Lamine Yamal creo que en parte es culpa mía", declaró el creador de contenidos, haciendo alusión al enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos tras el partido en el Santiago Bernabéu.

Durante el encuentro, el delantero azulgrana fue el centro de la polémica y, al término del partido, varios jugadores del Real Madrid —encabezados por Dani Carvajal— lo increparon por unas declaraciones previas que se hicieron virales en redes sociales. El incidente derivó en una tangana en pleno terreno de juego, con Yamal como principal blanco de las críticas.

Ibai explicó que tanto él como el futbolista catalán participan en la Kings League, y que fue él quien lo invitó a asistir al evento en el que ambos equipos se enfrentaban. Su propósito, afirmó, era simplemente "dar más espectáculo y disfrutar", sin prever las repercusiones que tendrían las palabras del jugador.

El streamer recordó que las declaraciones de Lamine fueron hechas en un tono humorístico y dentro de un contexto informal, pero al difundirse en redes sociales fueron interpretadas de forma distinta, lo que terminó alimentando la tensión en el clásico. "Mi intención era pasarlo bien", insistió Ibai, lamentando que un momento de entretenimiento haya terminado en una situación tan polémica.