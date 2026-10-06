Paramount Skydance compra Warner Bros. Discovery por 110 mil millones

Paramount concreta compra de Warner Bros. Discovery por 110 mil millones de dólares

La operación da origen a Skydance, una nueva compañía que reunirá grandes estudios, plataformas de streaming y cadenas de televisión.

Paramount Skydance concretó este martes la adquisición de Warner Bros. Discovery, en una operación valuada en aproximadamente 110 mil millones de dólares, con la que se crea uno de los mayores conglomerados de entretenimiento de Hollywood.

La nueva compañía operará bajo el nombre de Skydance y estará encabezada por David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, quien estará acompañado por Ynon Kreiz como codirector ejecutivo.

Detalles de la fusión

La operación reúne los estudios cinematográficos y televisivos de Paramount y Warner Bros., además de plataformas de streaming como Paramount+ y HBO Max y cadenas informativas como CNN y CBS News.

La fusión también incorpora un amplio catálogo de franquicias reconocidas a nivel mundial, entre ellas *Harry Potter*, *Game of Thrones*, *Batman*, *Superman*, *Mission: Impossible*, *Top Gun*, *Star Trek* y *The Matrix*.

Obstáculos superados en la transacción

El cierre de la transacción ocurrió después de varios meses de revisión regulatoria y disputas legales. El último obstáculo fue superado luego de que una jueza federal de California ratificara un acuerdo entre Paramount Skydance y fiscales generales estatales que se habían opuesto a la operación.

Con la integración, Skydance buscará fortalecer su posición en el mercado del entretenimiento y competir con mayor fuerza en el negocio del streaming, el cine y la televisión.

La operación representa uno de los movimientos corporativos más importantes en la industria del entretenimiento de los últimos años y modifica de manera significativa el panorama de Hollywood.