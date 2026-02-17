El fenómeno Therian que está movilizando a jóvenes en Zacatecas, Monterrey y la Ciudad de México

En las últimas semanas ha surgido en redes sociales y espacios públicos un fenómeno cultural que mezcla identidad, performance y curiosidad: la comunidad therian. Esta tendencia, que se ha viralizado en plataformas como TikTok e Instagram, ya no se queda en videos curiosos: ahora tiene reuniones programadas en varias ciudades del país.

¿Qué son los Therians?

Lejos de ser solo disfraces o una moda pasajera, los therians (de theriantropía, del griego theríon, "bestia" o "animal salvaje") son personas que aseguran sentirse conectadas con un animal a nivel espiritual, psicológico o interno. Esto puede expresarse desde sentirse "como" un lobo, un felino o un zorro hasta practicar conductas que imitan la forma en la que estos animales se mueven.

No es lo mismo que los "furros" —aunque muchos confundimos ambos términos.

Furros: afición artística y social hacia personajes animales antropomórficos (dibujos, trajes, historias).

Therians: identidad personal interna con un animal, a veces expresada corporalmente sin ser una fantasía ni un disfraz.

Reuniones que están por suceder en México

Según las convocatorias que circulan en redes y medios, varias ciudades ya tienen fechas y lugares señalados para encuentros de la comunidad:

Zacatecas – En el Cerro de la Bufa, el sábado 12 de marzo. Se planean actividades como juegos de manada, rutas en montaña, carreras y ejercicios de rastreo al aire libre.

Monterrey, Nuevo León – Una reunión programada para el 22 de febrero en el Parque Fundidora. Los organizadores anunciaron música, comida y una "zona para cruzarse" (espacio para socializar). Sin embargo, las autoridades del parque han aclarado que no existe permiso oficial para este evento, por lo que su realización es incierta.

Ciudad de México – La comunidad ha citado encuentros en Xochimilco el 28 de febrero, y otros eventos relacionados en la zona de Ciudad Universitaria (UNAM) y diferentes campus educativos. En algunos de estos se planean carreras y dinámicas grupales.

Reacciones: aceptación, curiosidad y polémica

El fenómeno no ha pasado desapercibido. En internet, muchos usuarios reaccionan con humor, incredulidad o incluso críticas hacia los therians, mientras otros defienden su derecho a expresarse y reunirse.

Algunos comentarios en redes reflejan:

Sorpresa o confusión por el concepto.

Comparaciones con otras subculturas como los furros o grupos alternativos.

Burlas y memes que cuestionan si se trata de moda o de algo más profundo.

Un movimiento entre identidad y performance

Aunque para muchos puede parecer solo una tendencia viral, el auge de las convocatorias sugiere que hay personas que buscan espacios de comunidad y reconocimiento, algo que no siempre encuentran en los círculos sociales tradicionales. El término therian está generando conversaciones sobre identidad, pertenencia y la forma en que las redes sociales amplifican expresiones culturales poco convencionales.