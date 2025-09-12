Kenia Os impacta con su look en evento de moda junto a Peso Pluma

´Brillan´ Peso Pluma y Kenia Os junto a Anna Wintour en la Semana de la Moda

Malas noticias para los críticos de Peso Pluma, ya que Hassan Emilio Kabande Laija es el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos (CFDA) para la New York Fashion Week o Semana de la Moda de Nueva York.

El miércoles 10 de septiembre, el CFDA celebró una recepción en el Rockefeller Center previa al inicio oficial de la NYFW, que comienza este 11 de septiembre y culmina el 16. Al cóctel asistieron líderes del CFDA, como el director general, Steven Kolb, y el presidente, el diseñador Thom Browne, así como la influyente Anna Wintour.

Peso Pluma se unió a este grupo de personalidades acompañado por la cantante Kenia Os, quien es su pareja. En esta primera aparición juntos en la Semana de la Moda de Nueva York, los mexicanos deslumbraron con ´total blacks´ muy elegantes.

Peso Pluma y Kenia Os eligieron vestir la firma del diseñador de origen mexicano Willy Chavarría, quien se encuentra nominado a los premios que otorga la CFDA en la categoría de diseñador de moda masculina.

La cantante Kenia Os impactó con un look con corpiño con detalle estilo peplum, que presenta una hilera de botones en el mismo tono y un pliegue en el escote strapless en color blanco, el cual crea un contraste elegante y chic.

La falda, con pinzas que resaltan creando un sutil volumen, se presenta en gris Oxford, una tonalidad un poco más clara, es casi imperceptible.

La cantante suma guantes blancos a su look, que aportan dramatismo y acentúan la elegancia. En cuanto a sus joyas, destacan pendientes con perlas de Dior y un anillo que se superpone sobre el guante. (Con información de El Universal)