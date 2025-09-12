Karen Martí y Joshua Okamoto se unen a Las Muertas de Luis Estrada

De 'El Desaire' a Netflix: Karen Martí y Joshua Okamoto participan en la serie 'Las Muertas' de Luis Estrada.

El pasado miércoles debutó en Netflix una de sus producciones más llamativas del mes: 'Las Muertas', serie dirigida por el cineasta mexicano Luis Estrada y basada en la terrorífica historia de 'Las Poquianchis'.

En el elenco de esta producción destacan dos integrantes de El Desaire: Karen Martí y Joshua Okamoto.

Hasta este jueves, la serie se mantenía entre las favoritas del público, lo que refuerza la presencia de los actores que formaron parte de la película saltillense.

Karen Martí interpreta a 'Socorro', una de las víctimas de las hermanas Arcángela y Serafina, personajes encarnados magistralmente por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán.

La producción fue filmada en los Estudios Churubusco y en locaciones de Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato. El eje narrativo son las mujeres: aquellas que ejercieron el poder desde la violencia, pero también las que fueron explotadas y silenciadas en burdeles clandestinos.

Esta serie se basa en la novela de Jorge Ibargüengoitia inspirada en el caso de 'Las Poquianchis', las hermanas González Valenzuela. Relata cómo dos mujeres que en los años 50 administraron burdeles en Guanajuato y que, con el tiempo, se convirtieron en sinónimo de corrupción y violencia.

Estrada tardó más de 30 años en concretar la adaptación y decidió hacerlo en formato de serie porque, asegura, la historia pedía más espacio.

"Ibargüengoitia no sólo quiso contar un hecho de nota roja. Quiso hablar de México, de nuestras instituciones, de nuestra doble moral. Hoy su obra es más actual que en su tiempo", señaló el director a El Universal.

La producción requirió más de 220 sets y la participación de 150 actores, convirtiéndose en la primera incursión televisiva de Estrada. "Espero que la gente se divierta y se asuste al verse reflejada en este espejo", expresó el cineasta.