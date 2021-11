Conoce el macabro plan de un hospital para "el hombre más gordo del mundo"

La persona más gorda del mundo llegó a pesar más de 500 kilogramos; esto le trajo un reconocimiento poco ansiado y problemas de salud.

Incluso, llegó a permanecer por muchos años en un hospital, donde crearon un plan "repugnante" en contra de Paul "N"; nació en Ipswich y según datos oficiales de hace 10 años, llegó a ser el hombre más obeso del mundo porque pesaba más de 508 kilos.

Inició su consumo excesivo de comida a los 20 años, como una forma de desapego emocional de los problemas que acarreaba desde la infancia, incluido el abuso infantil.

Entre el 2010 y 2021, vivió una montaña rusa con relación a su peso; durante ese tiempo, vivió difíciles momentos tal como confesó recientemente en varias entrevistas. Diez años después, contó lo que hubiese pasado si moría, cuando se encontraba internado en un nosocomio a donde acudió a buscar ayuda.

"Como no hay nadie de mi tamaño, si moría en el hospital tendrían que llevarme a un matadero donde van a morir animales grandes y me incinerarían en dicha cremación; pensé que era repugnante y no podía creer que estuvieran pensando en eso", indicó el hombre.

La continua batalla de Paul con el sobrepeso, llegó al punto de ruptura cuando presentó una sobredosis por fármacos.