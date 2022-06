Consejos para garantizar la seguridad del usuario en la red

En muchas ocasiones hemos oído hablar de la seguridad de internet. Nunca las informaciones privadas de los usuarios habían estado tan al alcance de terceros como lo están ahora. En las numerosas actividades que hoy en día realiza uno a través del mundo online, podemos encontrar varios momentos en que ofrecemos información personal o directamente se da permiso para que se registre nuestro movimiento en la pantalla. Además, el número de conexiones ha crecido, pasando por las computadoras o los celulares.

A nadie le gusta perder el control total de su privacidad y es por ese motivo que, a continuación, se ofrecerán algunos consejos útiles que tener en cuenta para que esto no se convierta en un problema mayor. Algunos de ellos dependen directamente del propio internauta, mientras que otros son más complejos de llevar a cabo y tienen estrecha relación con la elección de la página web o el tipo de protección. Protegerse de un posible ciberataque es responsabilidad, en gran parte, de cada uno de los usuarios.

Cuestión de confianzaUno de los consejos más fáciles de poner en práctica y que recomiendan muchos expertos es el uso de contraseñas seguras. Aunque puede sonar como una obviedad, son varias las personas que no tienen cuidado de ese aspecto. Estas palabras secretas, que son la llave de entrada a una cuenta, no deberían repetirse de un lugar a otro y, además, debería combinar varios tipos de caracteres diferentes como mayúsculas, minúsculas, números o signos de puntuación. Para una mayor seguridad, deben irse cambiando a menudo, mínimo una vez al año.

En la red, la oferta disponible es muy grande e inabarcable. Por ese motivo, se debe desconfiar de páginas y conexiones de empresas que no se conozcan o con las que no se haya tenido relación con anterioridad. Si hay un mínimo de dudas, no se tienen que compartir datos personales ni pública ni privadamente. Verificar que se trata de una plataforma oficial y que nuestros datos no correrán peligro es una buena manera de cubrirse las espaldas.

Existen varias aplicaciones que ofrecen a sus usuarios todos los detalles informativos relacionados con su seguridad y privacidad, con una clara demostración de transparencia. Ejemplo de ello son los sitios que permiten practicar el poker online con dinero real como PokerStars, una plataforma que ofrece la posibilidad de gestionar información tan privada como los datos bancarios o los depósitos realizados; o la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix, que ofrece a sus suscriptores todos los detalles sobre aquello que tienen contratado y la capacidad de modificar dichos planes de manera rápida.

Más allá de la confianza que pueda generar una página web, también se debe utilizar una conexión VPN segura. Antes de ofrecer información privada como podrían ser los datos de la cuenta bancaria, por muy segura que sea la página de destino, se debe verificar que la conexión de datos móviles o de wifi sea segura. Si se está conectado a una red pública hay cierto riesgo, un riesgo que no existe si se cuenta con una red VPN o, lo que es lo mismo, una red privada virtual.

Actualización y seguridadYa se establezca la conexión a través de la computadora o del celular, es importante mantener el software actualizado. No tiene coste económico y normalmente es el propio dispositivo el que recomienda dar el paso. Cada actualización está mejor adaptada a los nuevos tiempos y al modelo de ciberdelincuencia del momento. Además, también se puede seguir el mismo modelo con complementos del navegador como podrían ser Flash o Java.

Por un pequeño coste, los usuarios tienen a su disposición un antivirus que ponga trabas a la entrada de terceros a nuestra privacidad. Es evidente que, cuanto mejor sea este, con más seguridad podrá navegar uno. Dependiendo de la actividad que se realice, sobre todo si se visitan sitios de dudosa procedencia, se recomienda contar con una protección más potente. Los hay de todo tipo, de precios diferentes, y es totalmente recomendable contar con uno para evitar sobresaltos en el mundo virtual.