Mr. Doctor revela fraude que afecta a decenas en Puebla

El creador de contenido y médico influencer Mr. Doctor, cuyo nombre real es Octavio Arroyo, hizo una fuerte denuncia pública tras descubrir que fue víctima de una estafa por 600 mil pesos en el estado de Puebla. Según su relato, el fraude no solo lo afectó a él, sino que estaría vinculado a un esquema mucho más amplio que habría defraudado a decenas de personas por más de 10 millones de pesos.

Víctima de engaño y proceso legal en curso

Arroyo compartió un video en sus redes sociales en el que explicó cómo el presunto estafador ganó su confianza antes de aprovecharse económicamente de él. El influencer comentó que recibió promesas de rendimientos económicos cada 15 días, pero todo habría resultado ser parte de un engaño. En su testimonio señaló que el responsable, aunque identificado, no puede ser nombrado públicamente para no interferir con las investigaciones.

Además de la pérdida de dinero, Arroyo aseguró que otras víctimas habrían perdido vehículos, terrenos, casas y otras propiedades debido a confiados en este esquema de confianza personal.

Señalamientos sobre vínculos cuestionables

En su mensaje, Mr. Doctor comentó que la persona señalada por la estafa habría presumido vínculos con figuras políticas y grupos del crimen organizado en Puebla, así como manejo de armas. Sin embargo, el influencer afirmó que estas supuestas relaciones no lo disuadirán de continuar con el proceso legal correspondiente.

El creador también hizo un llamado a otras posibles víctimas a presentar denuncias formales ante las autoridades, con el fin de buscar justicia y evitar que más personas resulten afectadas por esquemas similares.

Reacciones y próximos pasos

Mr. Doctor adelantó que en los próximos días podría proporcionar más detalles sobre el caso y que ya se han iniciado procedimientos legales para perseguir al responsable. Aunque por ahora no puede revelar su nombre, aseguró que las autoridades cuentan con evidencia que será usada en el proceso.