Fallece el rapero mexicano Milkman: Óscar Botello luchó contra su salud

¿De qué murió Milkman? El rapero mexicano estuvo hospitalizado

Óscar Botello murió el 12 de febrero; fue reconocido como Milkman en el rubro musical de México.

La industria de la música se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la muerte del rapero y productor mexicano Milkman.

De acuerdo con la información, Óscar Botello, mejor conocido artísticamente como Milkman, estuvo varios días hospitalizado debido a complicaciones en su salud, mismas que derivaron en su muerte.

¿De qué murió el rapero mexicano Milkman?

Esto se sabe

El 12 de febrero de 2026 se dio a conocer la muerte del rapero mexicano Milkman tras permanecer varias semanas hospitalizado.

La noticia fue dada a conocer por el hermano del artista a través de un mensaje en redes sociales, quien agradeció a nombre de su familia por el apoyo que recibieron durante este difícil proceso.

De acuerdo con la información, Milkman fue ingresado a un hospital el viernes 31 de enero, luego de que presentara una hemorragia interna severa que lo dejó en estado crítico.

Debido a ello, el artista enfrentó complicaciones que obligaron a realizarle múltiples intervenciones quirúrgicas durante su estancia médica, lo que provocó que su familia pidiera apoyo ya que Milkman no contaba con seguro médico.

Mediante una campaña que incluyó la venta de diversos artículos del artista, así como donativos, se logró juntar una suma superior al millón de pesos destinados a cubrir la cuenta de hospital que superaba los dos millones.

Pese a los esfuerzos, se dio a conocer que Milkman murió el jueves 12 de febrero, en lo que su hermano dijo rodeado de amigos que lo acompañaron en todo momento.

Lamentan muerte del rapero mexicano Milkman

Sony Music México se pronunció por la muerte del rapero mexicano Milkman, lamentando lo sucedido con el artista.

La empresa discográfica externó su más sentido pésame a su familia, además de destacar la obra musical que deja tras su muerte.