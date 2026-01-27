Alex Honnold recibe 500 mil dólares de Netflix por escalada en Taipei 101

Alex Honnold recibió 500 mil dólares por escalar el Taipei 101 en vivo; MrBeast critica el pago de Netflix.

La escalada de Alex Honnold en el rascacielos Taipei 101 de Taiwán, transmitida en vivo por Netflix, desató polémica tras revelarse que el alpinista habría recibido 500 mil dólares por la hazaña.

¿Qué declaró Joseph Kahn sobre el pago?

El director Joseph Kahn criticó el pago como insuficiente frente al riesgo asumido, mientras MrBeast aseguró que le habría ofrecido más dinero por realizar el mismo reto en su canal de YouTube.

¿Cómo se desarrolló la controversia?

La polémica alcanzó la cima del Taipei 101 con una crítica del director Joseph Kahn, quien en su cuenta de X (Twitter) se lanzó contra Netflix. Pero el escándalo no termina ahí. De acuerdo con información del propio Joseph Kahn, los productores de Netflix sacaron provecho de Honnold. Aparentemente, sabían que quería escalar el rascacielos, por lo que habrían amenazado con pagarle a un escalador menos conocido para que hiciera la hazaña. Esto se traduce en que habrían pagado mucho menos al alpinista desconocido, por lo que Alex Honnold habría bajado su precio a 500 mil dólares cuando, según Kahn, una escalada de esas y el evento se valúan en millones.