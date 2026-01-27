Christian David López, asesinado en un tianguis de Azcapotzalco por extorsión

El peleador de Artes Marciales Mixtas, (MMA por sus siglas en inglés), Christian David López, fue asesinado en Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), por negarse a pagar una extorsión.

De acuerdo con los primeros informes, el peleador de la MMA se habría negado a pagar por el cobro de piso por el lugar en un tianguis donde vendía productos energéticos.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El pasado domingo 25 de enero se reportó el ataque con armas de fuego en contra de un comerciante en el tianguis de la colonia Nextengo, Azcapotzalco, por negarse a pagar una extorsión. Momentos después se confirmó que el hombre atacado, quien perdió la vida, era el peleador de MMA, Christian David López, quien se dedicaba a la venta de productos energéticos.

Según los primeros informes, el ataque se dio cuando un motociclista se acercó y le disparó en diversas ocasiones para luego huir con dirección al Estado de México.

Amenazas previas al ataque

Por otra parte, se compartió que el peleador de la MMA, Christian David López, había recibido amenazas previas a su ataque. Esto por parte de una organización delincuencial dedicada al pago de cuotas, identificada como Los Malportados. Este ataque donde murió el peleador está siendo investigado como un ataque directo contra el deportista.