Meta enfrenta demanda colectiva por privacidad de mensajes en WhatsApp

Meta enfrenta una demanda colectiva por una presunta violación a la privacidad de los mensajes de WhatsApp, en la que se pone en duda la efectividad del cifrado de extremo a extremo que la empresa asegura ofrecer a sus usuarios.

De acuerdo con la acusación, informantes internos de Meta alertaron que la compañía aún tendría la capacidad de leer, almacenar y analizar mensajes privados, pese a que públicamente sostiene que no puede acceder a ese contenido.

La demanda a Meta se presenta en un tribunal federal de San Francisco, EE. UU.

La empresa fundada por Mark Zuckerberg enfrenta el proceso legal ante un tribunal federal de San Francisco, Estados Unidos, donde se le acusa de haber construido una "ilusión de seguridad" para los usuarios de WhatsApp. Según los demandantes, existen pruebas proporcionadas por informantes internos que demostrarían que Meta puede acceder a mensajes privados bajo ciertas condiciones, contradiciendo sus políticas de privacidad.

Usuarios de varios países, incluidos México y Brasil, podrían estar afectados.

En la demanda se señala que usuarios de México, India, Brasil, Australia y Sudáfrica podrían haber sido afectados por estas prácticas, lo que amplía el alcance internacional del caso. Los informantes habrían revelado que Meta puede acceder a mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo mediante herramientas especiales, en escenarios específicos.

Meta responde a las acusaciones calificándolas de absurdas y engañosas.

Los demandantes acusan a Meta de vulnerar la privacidad de WhatsApp de las siguientes formas: acceso de empleados a chats privados, incluidos mensajes y contenido multimedia; análisis y almacenamiento de datos, pese a asegurar públicamente que no tiene acceso al contenido ni al cifrado; publicidad engañosa, al afirmar que los mensajes son completamente inaccesibles incluso para la propia empresa. Por ello, la demanda sostiene que Meta habría afectado la privacidad de más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Meta ya respondió a las acusaciones y adelantó que contra demandará a quienes la acusan por presunta violación de mensajes privados de WhatsApp. Andy Stone, portavoz de Meta, calificó las acusaciones como "absurdas" y afirmó que WhatsApp utiliza el mismo protocolo de cifrado que la aplicación Signal, el cual ha sido empleado durante más de una década. Stone aseguró que cualquier afirmación sobre la falta de seguridad en los mensajes de WhatsApp forma parte de una "obra de ficción frívola", negando que la empresa tenga acceso al contenido de las conversaciones.