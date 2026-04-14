Netflix podría transmitir la Copa Oro y Nations League en México

El fútbol en México está a punto de vivir una transformación histórica. Lo que durante décadas fue un ritual gratuito en la televisión abierta podría dar un giro radical: Netflix se perfila como el nuevo hogar de las finales de la Nations League y la Copa Oro.

Sí, el gigante del streaming quiere meterse de lleno en el deporte más popular del país... y eso podría cambiar la forma en que millones de aficionados viven cada partido.

Del televisor al streaming: el nuevo estadio es digital

La movida no es casual. En los últimos años, Netflix ha comenzado a explorar el mundo del deporte en vivo, apostando por eventos que atraen audiencias masivas.

Ahora, la jugada es más ambiciosa: llevar torneos clave de la Concacaf directamente a su plataforma en México.

Esto incluye:

- Finales de la Nations League

- Partidos decisivos de la Copa Oro

La intención es clara: convertir al streaming en el nuevo punto de encuentro del fútbol.

El golpe a la tradición: ¿adiós al fútbol gratis?

El posible acuerdo ha encendido alarmas. Y no es para menos: la televisión abierta ha sido durante años el principal medio para seguir a la Selección Mexicana.

De concretarse esta transición, ver partidos podría dejar de ser gratis para muchos aficionados. De hecho, solo 3 de cada 10 hogares en México tienen acceso a servicios de streaming, lo que abre un debate sobre acceso y desigualdad.

Además, eventos como la final de la Copa Oro han llegado a reunir casi 20 millones de espectadores en televisión tradicional, lo que demuestra el enorme impacto social del fútbol.

Un cambio que va más allá del deporte

No se trata solo de dónde ver los partidos, sino de cómo cambia la experiencia:

- Ver fútbol desde el celular o tablet

- Acceso bajo suscripción mensual

- Alcance global inmediato

Netflix no solo busca transmitir partidos... quiere redefinir cómo se consume el deporte.

¿Qué sigue para los aficionados?

El futuro aún no está completamente definido. Incluso ya hay propuestas para que estos partidos sigan disponibles en señal abierta, obligando a plataformas digitales a compartir derechos.

Pero algo es seguro: el fútbol en México está entrando a una nueva era.

La posible llegada de Netflix a torneos como la Copa Oro y la Nations League marca un antes y un después.

El balón sigue rodando... pero ahora podría hacerlo en una pantalla distinta.

Y la gran pregunta queda en el aire: ¿estás listo para pagar por ver a la Selección Mexicana?