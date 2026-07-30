Galilea Montijo responde a críticas sobre su rostro: revela daño facial

¡Hasta aquí! Estalla Galilea Montijo por las críticas a su rostro y confiesa que sufrió un daño facial. Desde hace meses, Galilea Montijo enfrenta una ola de críticas y burlas en redes sociales. Aunque en un principio intentó desmentir las versiones de que un procedimiento estético había salido mal, este miércoles habló por primera vez del problema de salud que provoca que, por momentos, presente alteraciones en los movimientos de la boca y los ojos. Además, hizo un llamado al público para detener las críticas.

Fue durante el programa ´Hoy´, de Televisa, donde la conductora aprovechó la oportunidad para pedir que cesen los comentarios sobre su rostro, al explicar que atraviesa un proceso médico derivado de una lesión en un nervio facial. "Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético; realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante, pero la gente habla sin conocimiento", explicó Montijo.

¿Qué dijo Galilea Montijo?

Montijo, quien nunca ha ocultado que se ha sometido a diversos procedimientos estéticos, aclaró que, en esta ocasión, el problema que enfrenta va mucho más allá de un tratamiento de belleza, pues actualmente recibe atención médica por una afectación en un nervio facial. "Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda, nunca eres demasiado bonita", expresó.