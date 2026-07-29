Asalto a casa de Karely Ruiz: Hallan bolsas valuadas en 90 mil pesos

Así encontraron las bolsas de Karely Ruiz tras el violento robo a su casa.

Las bolsas de Karely Ruiz, valuadas en más de 30 mil pesos cada una, fueron halladas a unos metros de su casa tras el robo.

Tres bolsas de Karely Ruiz tomadas durante el asalto en su casa fueron encontradas a unos metros del domicilio; los objetos tendrían un valor de 30 mil pesos cada uno. El total de lo que se llevaron los asaltantes ascendería a 220 mil pesos, 20 mil en efectivo y el resto en joyas, más los 90 mil de las bolsas que al final fueron encontradas.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó los objetos que se llevaron los sujetos que ingresaron a la casa de la creadora de contenido y descartó un intento de secuestro. Los bolsos de Karely Ruiz estaban frente a una camioneta y sobre la banqueta, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado que los objetos sean de la creadora de contenido.

Hasta el momento, Karely Ruiz tampoco se ha pronunciado sobre si esas bolsas serían de su propiedad, o en general del asalto que sufrió.

Estado de salud de Karely Ruiz

Sobre su estado de salud tras el robo, Protección Civil de Nuevo León la atendió debido a una crisis nerviosa por el asalto. Se sabe debido a sus historias y videos en redes sociales que Karely Ruiz tiene una extensa colección de bolsas, varias de ellas de diseñador y todavía con etiqueta.

Previo a participar en el evento Ring Royal, Karely Ruiz había prometido regalar muchos objetos de su vestidor, entre ellas varias de sus bolsas, aunque fue vencida por Marcela Mistral.