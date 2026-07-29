Brote de salmonella en huevos en Estados Unidos genera alerta en México

Debido a la alerta en Estados Unidos por el brote de salmonella, surgen dudas sobre si esto afectará a los huevos en México. Autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta masiva por la posible contaminación con la bacteria Salmonella enterica (serotipo Enteritidis) en aproximadamente 19 millones de unidades de huevo. Esto también ha causado alarma en México por las posibles afectaciones que el brote de salmonella pudiera tener en el país en general, así como en las piezas de huevo que se distribuyen.

¿El brote de salmonella en Estados Unidos afecta a los huevos en México?

Siendo uno de los países que más consumen huevo en el mundo, la alerta por el brote de salmonella en Estados Unidos ha preocupado a la población en México. Sin embargo, a pesar de la cercanía con el brote, hasta ahora no existe evidencia de que los huevos infectados con salmonella en Estados Unidos hayan sido distribuidos oficialmente en México. Por lo que las autoridades sanitarias nacionales no han emitido una alerta de retiro para productos en comercios locales. No obstante, existe un riesgo real para la población en zonas fronterizas o para viajeros que hayan adquirido estos productos en supermercados estadounidenses.