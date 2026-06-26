Venezuela: 589 muertos y 2,980 heridos por sismos devastadores

Suman 589 muertos y 2,980 heridos tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela. Delcy Rodríguez confirma 589 muertos y 2,980 heridos por los sismos en Venezuela; continúan rescates y llega ayuda internacional. Delcy Rodríguez actualizó las cifras tras los devastadores sismos del 24 de junio, confirmando 589 muertos y 2,980 heridos, además de 214 réplicas registradas hasta el momento.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2,980 personas heridas".

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. La presidenta interina de Venezuela informó que, los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, las labores de búsqueda y rescate continúan y que se ordenó la militarización del estado de La Guaira para garantizar la distribución de ayuda humanitaria.

Asimismo, agradeció la llegada de equipos de rescate de México, El Salvador y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España. Labores de búsqueda y rescate en Venezuela continúan: Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez también precisó que las labores de búsqueda y rescate en Venezuela continúan, lo que ha hecho que se rescaten a personas con vida, sin embargo no precisó cifras.

"También debemos destacar que hemos rescatado a decenas de personas con vida, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y sus seres queridos".

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Ante las labores de búsqueda y rescate, Delcy Rodríguez precisó que se ordenó la militarización del estado de La Guaira, zona que fue la más golpeada por los dos terremotos en Venezuela.