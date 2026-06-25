Galilea Montijo aclara rumores sobre su futuro en Televisa

Galilea Montijo confirma que su contrato con Televisa vence en diciembre.

Una vez más, las especulaciones alcanzaron a Galilea Montijo, pero esta vez se trata de algo real: su contrato con Televisa concluye en medio de una ola de rumores sobre un supuesto castigo por conducir un reality show que se transmite por YouTube.

Aunque no aseguró que se vaya a trabajar en otra empresa, sí confirmó que su contrato perderá vigencia en diciembre. "Estoy muy concentrada en lo que es, en cuestión de contrato con Televisa, de aquí a diciembre", dijo al ser cuestionada sobre su posible salida de la empresa de San Ángel.

Montijo también fue cuestionada sobre una supuesta filtración que apuntaba a que participaría en una serie que se filmará en España. Sin embargo, señaló que no puede hablar para confirmar o desmentir la información. "¡Ay!, que me avisen cuánto me van a pagar y yo feliz. Siempre he dicho que solamente son sueños. Siempre he querido irme a trabajar a otro país; nada de Hollywood, ya estoy vieja para eso, no tengo lana para eso, pero sí me gustaría irme unos tres o cuatro meses, probablemente a hacer algo como actriz o de conductora", agregó.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su contrato?

Galilea Montijo confirmó que su contrato con Televisa finalizará en diciembre, lo que ha generado un gran interés entre sus seguidores y medios de comunicación. La conductora ha estado en el ojo público debido a rumores sobre su futuro laboral y su participación en proyectos fuera de México.

Rumores sobre una serie en España

La conductora fue interrogada sobre una posible participación en una serie que se filmará en España, pero no pudo confirmar ni desmentir la información. Esto ha llevado a especulaciones sobre su futuro y las oportunidades que podría explorar en el extranjero.

Posibles proyectos fuera de Televisa

Montijo expresó su deseo de trabajar en el extranjero, mencionando que le gustaría explorar oportunidades como actriz o conductora. Sin embargo, también dejó claro que no tiene planes de ir a Hollywood, lo que refleja su enfoque en proyectos más accesibles y realistas.