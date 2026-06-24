Delfín de Quintana Roo apuesta por México y desata furor en redes rumbo al duelo ante Chequia

La pasión por la Copa del Mundo sigue trascendiendo los estadios y ahora tiene como protagonista a un inesperado personaje que ha conquistado las redes sociales. Se trata de Hidalgo, un delfín que habita en Quintana Roo y que se ha convertido en una sensación entre los aficionados gracias a sus predicciones sobre los partidos del torneo.

El mamífero marino volvió a captar la atención de los seguidores del futbol al emitir su pronóstico para el encuentro entre México y la República Checa, correspondiente al último compromiso de la fase de grupos.

¿Cómo realiza Hidalgo sus predicciones?

La dinámica se desarrolla en las instalaciones de Dolphin Discovery, en Isla Mujeres, donde se colocan elementos representativos de las selecciones participantes dentro del estanque. Posteriormente, el delfín elige uno de ellos, señalando al equipo que considera ganador.

En esta ocasión, Hidalgo se dirigió de manera directa hacia el distintivo de México, mostrando una clara preferencia por el conjunto tricolor y dejando de lado cualquier escenario de empate o triunfo para el equipo europeo.

Resultados de las predicciones de Hidalgo

La popularidad del cetáceo se ha fortalecido debido a los resultados que ha logrado anticipar durante la competencia. De acuerdo con el seguimiento realizado en redes sociales, acertó en los triunfos de México frente a Sudáfrica y Corea del Sur, resultado que permitió la clasificación anticipada de la selección nacional a los dieciseisavos de final.

Además, sus pronósticos también han coincidido con el desenlace de otros encuentros del campeonato, entre ellos el partido entre Estados Unidos y Paraguay, lo que ha incrementado la confianza de los internautas en cada una de sus predicciones.

Con una creciente comunidad de seguidores pendiente de sus elecciones, Hidalgo se consolida como uno de los fenómenos virales más llamativos de la Copa del Mundo y ahora apuesta por una nueva victoria de México ante Chequia.