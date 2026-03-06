Rafa González de Banda Los Recoditos es acusado de violencia en Monclova

El cantante monclovense Rafael González García, que fungía hasta este día como vocalista de Banda Los Recoditos, fue acusado públicamente por su esposa de presunta violencia física, psicológica y amenazas; la mujer difundió en redes sociales varios videos donde aparece con visibles golpes.

¿Qué declaró Fernanda Redondo?

Fernanda Redondo Cortés usó sus redes sociales para dar a conocer la problemática que atraviesa; aseguró que durante 12 años ha sido víctima de maltrato por parte del cantante y que recientemente fue agredida durante una reunión familiar.

En los videos que circularon ampliamente en redes sociales, la mujer muestra diversas lesiones en su cuerpo y afirma que incluso fue herida con un cuchillo durante la agresión. "Mira cómo me tiene", expresa mientras evidencia los golpes.

Reacciones en redes sociales

En uno de los mensajes más compartidos, Fernanda Redondo también responsabiliza directamente al cantante si algo llegara a ocurrirle. "Si algo me pasa, responsabilizo a Rafa", señala.

Además, aseguró que se encuentra sola en una ciudad donde no tiene familiares cercanos y que tras la agresión fue prácticamente dejada en la calle. También mencionó que es madre de tres hijos, uno de ellos con el propio vocalista.

Impacto de la denuncia

La denuncia provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han manifestado apoyo a la mujer y han pedido que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.