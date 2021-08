Desenmascara a novia infiel; Se hace viral en redes

El video de un joven tendiéndole una trampa a su novia tras descubrir que le fue infiel se ha vuelto viral en redes sociales. El joven descubrió que su novia le fue infiel con su primo, por lo que les preparó una trampa, misma que grabó y difundió en redes sociales.

.

¿En qué consistió la trampa del joven?

Un video subido a Tik Tok desde la cuenta del usuario @pocodetodo232 muestra a detalle en qué consistió la trampa a la novia infiel y su primo. Al inicio del video, se ve a su novia preparando su maleta porque los tres saldrían de viaje a un lugar sorpresa. Mientras la mujer prepara sus cosas, el joven revisa que todo esté en orden.

“¿Qué, amor, lista? ¿Cómo vas con la maleta? Sí te apuraste, de volada quedó”, señala el joven. “Claro, ¿Qué me falta, amor? Una chamarrita ¿verdad?”, responde la novia mientras continúa “haciendo su maleta” para el supuesto viaje de los tres.

Enseguida, la novia pregunta emocionada: “¡¿a dónde vamos?!”. “No sé, a ver, adivina, qué se te ocurre”, dice el joven. Entre las opciones que la novia tenía en mente fueron Cancún y París. “Espérate. La veo difícil, no te voy a mentir”, le responde joven.

El video continúa con el joven revisando que todo esté bien, incluso apura a su primo, quien aparentemente vivía en la misma casa. Mientras el joven sigue grabando, su primo y su novia se adelantan, pues el taxi ya estaba esperando en ese momento en la entrada.

Una vez que ambos se suben al taxi, el joven va a buscar las fotos que prueban la infidelidad, mismas que son unas fotos impresas y se acerca al auto.

“Después de un año y medio, casi dos de estar viviendo juntos, dije: ‘nunca tuvimos un viajecito y se me ocurrió organizar este pequeñito detalle para ustedes’”, comenta el joven.

“Para dejarnos de suspenso, del drama, del misterio, en estas fotos van a saber cuál es su destino. No sé cuál es su destino, pero esta casa ya no es. Ahí les encargo que ya no vuelvan”, les dice, cierra la puerta del auto y se mete a la casa. “Les encargo que no vuelvan. Ahí nos vemos, ya está la maleta y el Uber, tiren fuga”, les grita el joven desde el interior de su casa.

El video habría sido grabado en México y tras su publicación se viralizó en cuestión de horas. Hasta ahora, el video ya ha recibido casi 5 millones de likes y más de 50 mil comentarios.