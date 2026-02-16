Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se desmaya en Ecuador

Un momento de tensión se vivió durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, cuando Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, sufrió un desvanecimiento mientras saludaba al público desde un carro alegórico.

El incidente ocurrió el 15 de febrero de 2026 y fue captado en video por asistentes, material que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a la modelo mexicana perder el equilibrio, sujetarse de la estructura y caer de rodillas antes de ser auxiliada por personal del evento y su equipo. Aunque la situación generó preocupación, Bosch permaneció consciente durante todo el episodio y, tras recibir atención, logró estabilizarse para continuar el recorrido, recibiendo aplausos y muestras de apoyo del público presente.

¿Cómo ocurrió el desvanecimiento?

Los videos muestran a la reina de belleza saludando desde la parte superior de la carroza decorada con el lema "No se rinde, se afirma, resurge y transforma". De manera repentina, comenzó a mostrar signos de debilidad hasta que finalmente perdió fuerza en las piernas. Miembros del staff subieron inmediatamente para asistirla. Ya sentada, Bosch hizo gestos solicitando espacio y aire, además de señalar molestias para respirar, lo que incrementó la inquietud entre los asistentes que presenciaban el desfile. Después de unos minutos de atención, la mexicana logró recuperarse y decidió continuar con la actividad programada, aunque ya sin la misma interacción directa con la multitud, priorizando su estabilidad física.