Fátima Bosch: El Susto en Ecuador que se Volvió Viral

La Miss Universo 2025 vivió un momento inesperado en plena Fiesta de la Fruta y de las Flores.

La tarde del domingo 15 de febrero de 2026, miles de personas que se reunieron en Ambato, Ecuador, para disfrutar del tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores presenciaron un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales: Fátima Bosch, la actual Miss Universo, sufrió un desvanecimiento mientras saludaba desde el carro alegórico que recorría las principales calles de la ciudad.

En los videos publicados se ve a la modelo mexicana, con su elegante vestido y la banda representativa, sonriendo y saludando a los asistentes. De pronto, perdió el equilibrio, mostró signos de debilidad y se sujetó de la barandilla antes de caer de rodillas, lo que provocó alarma entre el público.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Aunque todavía no hay un comunicado médico oficial que confirme la causa exacta, varias versiones apuntan a que Bosch pudo haber experimentado una descompensación física por la altitud de Ambato —una ciudad ubicada a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar, donde la oxigenación del aire es menor, un factor que puede afectar incluso a personas acostumbradas a actividades intensas.

Algunos testigos y medios locales mencionaron que justo antes del incidente, la Miss Universo lucía pálida y visiblemente cansada, lo que sugiere que el esfuerzo físico y posiblemente la falta de aclimatación a la altura jugaron un papel importante.

La reacción fue rápida y profesional.

Tan pronto como Fátima empezó a perder fuerza, miembros del personal del evento subieron al carro alegórico para asistirla. Una vez sentada, Bosch hizo señas pidiendo aire, lo que desató preocupación entre quienes presenciaban el momento.

Afortunadamente:

No perdió la conciencia.

Fue asistida inmediatamente por su equipo y por personal médico del desfile.

Tras unos minutos de recuperación, logró ponerse de pie nuevamente, recibiendo aplausos y muestras de apoyo de la multitud.

Según varias fuentes, aunque se reincorporó, su participación se limitó después de este episodio para priorizar su salud.

El contexto de su visita.

La presencia de Fátima Bosch en Ecuador formaba parte de una gira internacional como Miss Universo 2025, que incluyó actividades culturales, encuentros con autoridades y apariciones públicas.

Su estancia en Ambato estaba programada hasta el 18 de febrero, y este desfile era uno de los eventos más esperados para los habitantes de la ciudad.

Reacciones en redes.

El video del desvanecimiento se viralizó en cuestión de horas, generando tanto preocupación como apoyo para la reina de belleza. Algunos internautas compartieron mensajes de aliento, mientras que otros señalaron lo exigente que puede ser la agenda de una figura pública con tantas actividades seguidas.

¿Qué sigue?

Por ahora, ni Fátima Bosch ni la organización Miss Universo han emitido un comunicado oficial explicando lo sucedido o detallando su estado de salud tras el incidente. Sin embargo, todo indica que el episodio fue un susto momentáneo y que la modelo se encuentra estable.

Este suceso ha generado reflexión sobre las exigencias físicas y emocionales que enfrentan las figuras públicas en eventos multitudinarios, especialmente bajo condiciones ambientales exigentes, como la altitud.