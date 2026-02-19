¡Regresa la magia! Toy Story 5 lanza tráiler oficial y revela su fecha de estreno

Después de años de espera y tras conquistar generaciones desde 1995, la franquicia animada más entrañable de Pixar vuelve con Toy Story 5, y Disney-Pixar no ha escatimado para encender el entusiasmo mundial. Hoy se liberó el primer tráiler oficial que no solo confirma cuándo podremos verla en cines, sino que también adelanta un conflicto muy actual que le da un giro moderno a la saga.

Fecha de estreno confirmada

La cinta ya tiene fecha oficial de estreno en México: será el jueves 18 de junio de 2026, marcando el regreso de los juguetes clásicos justo a tiempo para el verano cinematográfico.

Este lanzamiento se suma a un calendario fuerte de Pixar este año, con varias producciones que buscan repetir el éxito que Toy Story ha tenido desde su debut hace más de tres décadas.

¿De qué va la historia esta vez?

En Toy Story 5, la historia toma un rumbo muy actual: la tecnología. El nuevo tráiler muestra que nuestros personajes favoritos —Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla— deben enfrentar un desafío que va más allá de villanos tradicionales: se trata de adaptarse a una infancia cada vez más dominada por pantallas y dispositivos electrónicos.

La niña dueña de los juguetes, Bonnie, ahora recibe un regalo aparentemente inocente —una tableta inteligente llamada LilyPad— que amenaza con relegar a los juguetes al olvido. Más que una simple herramienta digital, LilyPad parece tener una personalidad propia que pone en riesgo el lugar que antes ocupaban los juguetes en la imaginación de Bonnie.

Este conflicto no solo pinta una aventura emocionante, sino también una reflexión sobre el papel del juego físico en un mundo hiperconectado —una temática que padres y niños podrán reconocer fácilmente.

Un tráiler que enamora a fans de todas las edades

El avance, liberado el 19 de febrero de 2026, ya ha generado una enorme expectativa en redes y plataformas de video. Con escenas cargadas de nostalgia y humor, Pixar ha logrado equilibrar la esencia clásica de Toy Story con un enfoque fresco, emotivo y sorprendente.

Desde imágenes de Bonnie y sus juguetes hasta momentos que recuerdan aventuras pasadas, el teaser promete que Toy Story 5 será una película que conectará tanto con quienes crecieron con Woody y compañía como con el público más joven.

Expectativas y legado

Con cada entrega, Toy Story ha redefinido lo que significa crecer, cambiar y mantener las amistades a pesar del paso del tiempo. Esta quinta entrega promete no solo diversión y ternura, sino también una mirada crítica y reflexiva sobre cómo las nuevas generaciones navegan entre juguetes clásicos y la era digital.