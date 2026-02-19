De therians a sirenas: ¿moda, identidad o deporte acuático?

En los últimos días, las redes sociales ardieron con un video desde Argentina que no hablaba de perros o gatos, sino de personas que se consideran sirenas y tritones, y que practican una disciplina que mezcla misticismo, cultura digital y actividad física.

Este fenómeno emergente —bautizado por algunos como sirenismo— no es el típico disfraz de fantasía: sus practicantes aseguran que no solo visten colas o accesorios brillantes, sino que viven el agua como parte de su identidad.

¿Qué es el sirenismo?

En la escena viral se ve un grupo entrenando bajo el agua con colas de sirena, realizando ejercicios de apnea y resistencia. Según los participantes:

No es solo fantasía ni cosplay, sino una disciplina que requiere técnica y preparación física.

Algunos incluso dicen sentirse “sirenas de corazón”, como si el agua fuera su verdadero hogar.

Hay quienes buscan certificaciones internacionales ligadas al buceo libre y control respiratorio.

Así, el sirenismo se presenta como un cruce entre deporte acuático y expresión identitaria, algo que va más allá de una simple moda pasajera.

También lee: La Tigresa del Oriente: ¿La primera “therian” de la historia? La cantante sacude Internet con una declaración inesperada

¿Y qué tiene que ver con los therian?

Antes del boom del sirenismo, otra tendencia también había circulado con fuerza en redes: los therians. Esto describe a personas que sienten una conexión profunda con animales no humanos, a nivel emocional o espiritual.

Mientras algunos lo ven como una moda, otros destacan que para quienes se definen así representa un sentido de identidad más profundo, muy distinto a una simple caracterización o disfraz.

¿Por qué estas tendencias capturan la atención?

Lo que hace interesante al sirenismo —y a fenómenos como el therian— no es solo su estética o rareza, sino lo que revelan sobre cómo las nuevas generaciones interpretan identidad, comunidad y autoexpresión en el entorno digital.

Las reacciones en internet han sido mixtas:

Algunos critican o se burlan, pensando que son solo modas extrañas.

Otros ven un espacio de pertenencia para quienes sienten que no encajan en las categorías tradicionales.

Además, la polarización que generan estos temas abre debates más amplios sobre libertad de expresión, salud mental y cómo internet amplifica cualquier tendencia, por muy inusual que sea.

Tendencia viral… ¿y qué sigue?

El sirenismo aún está en pleno crecimiento y discusión. Si algo ha demostrado, es que en la era digital una sola grabación puede convertir en tendencia una idea que hace unos años hubiera pasado desapercibida.

¿Será esta una moda pasajera, una nueva forma de deporte o una expresión profunda de identidad? El tiempo —y TikTok— lo dirán.