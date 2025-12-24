Actividades familiares: juegos navideños para la cena en México

La Navidad en México trasciende los tamales y el pavo; su verdadero corazón reside en la convivencia y las risas compartidas. En las reuniones donde coinciden distintas generaciones, mantener el entusiasmo puede ser un reto, por lo que los juegos se vuelven piezas clave para integrar a todos. Este miércoles 24 de diciembre de 2025, te compartimos cinco dinámicas sencillas y divertidas para que tu cena de Nochebuena sea inolvidable.

¿Qué juegos navideños se pueden jugar en familia?

1. Juego de las espátulas

Es uno de los favoritos por su sencillez y los momentos cómicos que genera.

Materiales: Dos tazones, espátulas o cucharas grandes, moños de regalo o bolitas de algodón.

Dinámica: Los participantes se colocan un tazón sobre la cabeza y se vendan los ojos. Con la espátula, deben intentar recoger la mayor cantidad de objetos del suelo o una mesa y ponerlos en el tazón superior en un tiempo límite. El que logre juntar más piezas sin ver, gana.

2. Columpia y encesta

Un reto de habilidad física y coordinación que pondrá a prueba a los más competitivos.

Materiales: Vasos de plástico, cuerda o listón, pelotas de ping pong y cinta adhesiva.

Dinámica: Se amarra un vaso a la cintura del participante (a la altura del estómago) con el listón. Frente a él, cuelga una pelota atada a otra cuerda. El objetivo es mover el cuerpo para balancear la pelota y lograr que caiga dentro del vaso sin usar las manos.

3. ¿Quién soy? Versión Navideña

Ideal para jugar mientras esperan que se sirva la cena o durante el postre.

Materiales: Notas adhesivas (Post-its) y un marcador.

Dinámica: Escribe el nombre de un personaje navideño (Santa Claus, El Grinch, Rodolfo el Reno, etc.) en un post-it y pégalo en la frente de un jugador sin que él vea lo que dice. El jugador debe hacer preguntas de "sí o no" al resto de la familia para adivinar quién es antes de que se acabe el tiempo.

4. El regalo de las mil capas

Este juego añade emoción y suspenso a la entrega de pequeños obsequios o dulces.

Materiales: Un regalo pequeño envuelto en muchas capas de papel, cinta adhesiva y guantes de cocina.

Dinámica: Los invitados se sientan en círculo. El primer jugador se pone los guantes de cocina e intenta desenvolver una capa del regalo mientras el jugador a su derecha lanza un par de dados buscando obtener un doble (ejemplo: 2-2). En cuanto salen los dobles, los guantes y el regalo pasan al siguiente jugador. El que logre quitar la última capa se queda con el premio.

5. Pictionary Navideño

Un clásico adaptado a la temporada que garantiza risas por los dibujos improvisados.

Materiales: Un pizarrón blanco o cartulinas y marcadores.

Dinámica: Se dividen en dos equipos. Un miembro de cada equipo debe dibujar una frase o elemento navideño (como "Noche de paz", "Pavo quemado" o "Intercambio de calcetines") mientras sus compañeros intentan adivinarlo en menos de un minuto.