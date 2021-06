Dogecoin: ¡Pierde más de 167 mil dólares en un día!

Trending

Esta volatilidad es parte de la razón por la que los expertos advierten sobre las criptomonedas

Glauber Contessoto dice que invirtió más de 250 mil dólares en dogecoin el 5 de febrero, con la creencia de que se convertiría en millonario, y el 15 de abril lo hizo.

Pero el lunes, las principales criptomonedas en términos de valor de mercado, incluidas bitcoin , ether y dogecoin, comenzaron a colapsar después de que se anunciaran varias medidas contra las criptomonedas en China.

Con pérdidas que se extendieron el martes, la billetera de Contessoto, que solo contiene dogecoin, se vio afectada. Sus tenencias cayeron en más de 167 mil dólares solo el martes y su cartera valía 830 mil dólares el martes.

"Hasta ayer, era millonario " , dice Contessoto, de 33 años. " Si bitcoin y ethereum no estuvieran tan [afectados], estaría preocupado".

Hace cuatro meses, cuando compró, el dogecoin valía alrededor de 4.5 centavos. El 8 de mayo, el DOGE alcanzó un máximo histórico de alrededor de 73 centavos, y el valor de las tenencias de Contessoto superó los 2 millones de dólares.

Después de su aumento, el precio de dogecoin continuó fluctuando, pero Contessoto se mantuvo confiado y decidió mantenerlo a largo plazo; incluso compró más dogecoin durante los mínimos. Incluso hoy, se niega a vender.

Esta volatilidad es parte de la razón por la que los expertos advierten sobre las criptomonedas, que son una inversión arriesgada y especulativa. Algunos recomiendan tener especial cuidado a la hora de invertir en dogecoin, ya que no tiene la escasez y el desarrollo tecnológico de bitcoin, por ejemplo.

Aún así, Contessoto sigue siendo optimista sobre dogecoin, a pesar de que actualmente no es un "millonario de dogecoin" en el papel. " Cuando comencé esta inversión en dogecoin, planeaba quedarme allí durante al menos un año ", explica. " Puse todos mis ahorros porque sabía que terminaría siendo millonario ".

Ahora planea mantener la moneda durante más de un año. " Lo que sea que suceda a corto plazo no me importa, ya que estoy buscando 'hod' dogecoin en los próximos años. Realmente no estoy preocupado al final ".

Contessoto se apega a su plan original: venderá el 10% de sus tenencias de dogecoin cuando su cartera alcance un valor de 10 millones de dólares, pero dejará el resto invertido, dice.

"La gente queda atrapada en el corto plazo y no tiene la paciencia para seguir adelante con la inversión", explica sobre su decisión de conservar sus activos.

Si bien Contessoto no está preocupado, los expertos recomiendan tener cuidado con dogecoin y aconsejan invertir solo lo que uno puede permitirse perder.

Pero para Contessoto, "la volatilidad es parte del territorio y si no puede manejar las fluctuaciones, tal vez no esté hecho para las criptomonedas. "

Dogecoin se cotiza actualmente a alrededor de 19 centavos, según CoinMarketCap, con un valor de mercado de más de 24 mil millones de dólares.